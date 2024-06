Ride Beat, in autodromo la gara di bici in notturna

Una gara ciclistica in notturna per pedalare veloce, sulla pista dell’autodromo di Monza. E’ in programma il prossimo 8 settembre RIDEBEAT®, una competizione ciclistica pensata per il leggendario "Tempio della Velocità" che prevede oltre 100 team, composti da 3 atleti ciascuno, che si sfideranno in una staffetta notturna, riservata alle categorie amatoriali, sulla distanza di tre ore.

RIDEBEAT®, con il suo innovativo format, rappresenta una fusione unica tra il fascino delle competizioni ciclistiche e l'emozione di correre in un ambiente riservato all’alta velocità. La gara è dedicata a categorie maschili e miste in nome di sportività ed inclusione. Esperienza unica nel suo genere, si terrà in notturna, aggiungendo un elemento di spettacolarità e sfida per tutti i partecipanti, che avranno l'opportunità di vivere in prima persona il circuito che ha visto sfrecciare i più grandi piloti di Formula 1. RIDEBEAT® non vuole essere solo un evento sportivo, ma anche un'occasione per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro e di altri progetti di solidarietà. I proventi raccolti saranno infatti destinati all’associazione Cancro Primo Aiuto, che da anni si impegna nell’assistenza ai malati oncologici e nell'attivazione di progetti di volontariato nazionali e internazionali. D

ue di questi saranno supportati da RIIDEBEAT: “Un Dono per Risplendere”, con cui l’Associazione si propone di regalare una parrucca alle donne sottoposte a chemio o radioterapia, per ridare loro serenità e aiutarle a ridurre il trauma della perdita dei capelli; “Un sogno a due ruote”, che prevede la donazione di 150 biciclette per bambini destinate ai piccoli studenti moldavi, impossibilitati a muoversi per scarsità di mezzi pubblici o risorse economiche per l’acquisto di mezzi propri. L’Autodromo Nazionale Monza, con la sua storia e il suo prestigio, offrirà uno scenario mozzafiato alla competizione, aggiungendo ulteriore valore all'evento. Nell'area antistante i box sarà poi allestito il RIDEBEAT Village, uno spazio aperto al pubblico ad accesso gratuito dove vivere a 360° l'atmosfera, l’adrenalina e la passione della competizione. Il RIDEBEAT Village offrirà DJ set, intrattenimento e corner food & beverage per un’esperienza immersiva e condivisa. Un maxischermo trasmetterà la gara in tempo reale, permettendo al pubblico di seguire ogni momento della competizione, condividendo l'euforia e l'entusiasmo dei ciclisti in pista.

Per iscriversi, rimanere aggiornati su tutte le novità o sostenere l’evento visitate il sito www.ridebeat.it