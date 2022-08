Accampamento medievale, giochi col fuoco e falconieri: la rievocazione

Un salto indietro nei secoli fino al Medioevo. Sabato 3, dalle 16 alle 23, e domenica 4 Settembre, dalle 10 alle 18, torna l’attesissimo evento Cologno Medievale, nella bergamasca. Un doppio appuntamento che trasformerà il centro storico del comune in un vero e proprio accampamento medievale per riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo.

L'evento è organizzato dalla Proloco Cologno al Serio, in collaborazione con comune di Cologno al Serio, Corvi di Ventura, Corte XIII sec. e Sagitta Imperialis. L'appuntamento si inserisce nell’ambizioso progetto che il team di Proloco Cologno sta compiendo sul territorio per riportare alla luce le antiche tradizioni del tempo. Per l’occasione, il centro storico (Via Rocca e Parco della Rocca) ospiterà moltissime attività, tutte in perfetto stile medievale: gli antichi mestieri; gli spettacoli di arceria; i giochi medievali con il fuoco; l’accampamento medievale e la cucina di un tempo, nonché musica e strumenti dell’epoca e persino sessioni dedicate all’arte della falconeria.

Durante la giornata si susseguiranno laboratori e tante iniziative per i più piccoli, fino al grande spettacolo di chiusura affidato agli sbandieratori del gruppo I Giullari del 2000. Da non perdere anche il ristoro medievale al Parco della Rocca (Sabato dalle 19 e Domenica dalle 12), per gustare gli antichi sapori.

L’evento si svolge in concomitanza con la giornata di Castelli Aperti (Domenica 4 Settembre), organizzata da Pianura da Scoprire: un’occasione unica per conoscere più da vicino la storia di Cologno al Serio (visite alle ore 10,00, 11.00. 15.00, 16.00, 17.00).