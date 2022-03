Riparte la rassegna filosofica "Abitatori del tempo 2.0"

Dal 18 marzo al 27 aprile 2022 ritorna “Abitatori del tempo 2.0” dell’Associazione Culturale AlboVersorio, che per la II edizione propone il titolo: “Pensare l’Europa”.

Questa nuova edizione, caratterizzata da un taglio filosofico, avrà l’Europa come filo conduttore e ci permetterà di riflettere, insieme ai cittadini, su ciò che ci accomuna e sul senso di identità dell’Europa, affrontando molteplici tematiche:



- identità, radici culturali e destino dell’Europa;

- politiche green dell’Europa e cambiamenti climatici;

- L’Europa e le sfide della pandemia;

- l’Europa e l’era digitale.



Il programma prevede vari incontri itineranti che si terranno presso suggestive location con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani. Quest’anno fra i relatori ci saranno nomi di grande rilievo, come Giulio Maria Chiodi, Armando Torno, Fabrizio Sciacca, Angelo Panebianco, Antimo Cesaro, insieme al Direttore Artistico della rassegna, Prof. Erasmo Silvio Storace e tanti altri ospiti.



L’iniziativa è organizzata da 5 Comuni lombardi dell’area di Monza e Brianza in collaborazione con il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura.

Tutti gli eventi si svolgono in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, con ingresso gratuito e su prenotazione. Per conoscere le sedi e le modalità di prenotazione per ogni incontro, consultare il sito: www.abitatorideltempo.wordpress.com.



Il programma 2022:



