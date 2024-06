Risottata in piazza: Monza celebra il risotto con la luganega

Un salto indietro nei secoli fino al 1174. L’anno in cui la storia incontra la tradizione e attribuisce a San Gerardo la fondazione del celebre ospedale che porta il suo nome. E Monza, per un giorno - anzi per un weekend - tornerà indietro fino al XII secolo e rivivrà, tramite le rappresentazioni e gli spettacoli a cura del Comitato Rievocazione Storica, la sua storia. L’appuntamento con il celebre corteo torna sabato 8 giugno ma quest’anno per celebrare le tradizioni della città che un tempo era chiamata Modetia le iniziative raddoppiano e la rievocazione storica sarà anticipata venerdì 7 giugno da una risottata in piazza che celebrerà una specialità tipica della Brianza: la luganega. Da assaporare in un gustoso risotto grazie alla collaborazione con l’Associazione Produttori di Luganega.

Qui il programma della Rievocazione storica della giornata di sabato 8 giugno e dello spettacolo in Duomo.

La risottata in piazza

Nella serata di venerdì 7 giugno, protagoniste saranno le tradizioni culinarie del nostro territorio. Il Comitato Rievocazione Storica Monza e l’associazione Produttori di Luganega Monza saranno infatti insieme, dalle 19, in una golosa e divertente serata aperta a tutti i cittadini in piazza Trento e Trieste. Ove il protagonista sarà appunto il risotto con la luganega, diventato l’icona della cucina tipica brianzola, che sarà possibile assaggiare.