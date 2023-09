La giornata dei risotti in piazza a Monza

Prezzo non disponibile

Risotto con la luganega, risotto giallo con midollo, risotto all’aglio orsino (aglio selvatico) e risotto all'amaro di Monza. Queste le specialità che sabato 7 ottobre si potranno assaggiare a Monza, sotto l'Arengario, in piazza, in occasione dell'ottava edizione di un SorRiso contro la Sla.

Un evento a scopo benefico con la "risottata" che torna sotto l'Arengario per promuovere la cura, l’assistenza e la ricerca sulla SLA, la patologia che rende immobili nel fisico lasciando inalterate le funzioni della mente. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del comune di Monza, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Gruppo Scout Pattuglia Colico. Il ricavato andrà in favore del Centro Clinico Nemo e del Progetto SLAncio. Nelle passate edizioni sono stati 31.500 i risotti impiattati e gustati. L'iniziativa è prevista dalle 11 alle 21 in piazza Roma.