Rolling Truck Street Food Festival arriva a Monza con i più gustosi Food Truck d'Italia

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno al Parco Boschetti Reali di Monza arrivano le migliori cucine d’Italia su ruote del festival del cibo da strada per eccellenza con proposte per tutti i gusti, freschissime birre artigianali e un imperdibile intrattenimento musicale.

Rolling Truck Street Food Festival arriva a Monza

Al via nel cuore della città Rolling Truck Street Food Festival, l'esclusivo evento ad ingresso gratuito che omaggia il gusto. Ben tre giornate all’insegna del migliore Street Food, infinite specialità che faranno viaggiare i presenti tra piatti tipici della cucina italiana, prelibatezze orientali, classici intramontabili della tradizione americana e birre artigianali di qualità da sorseggiare in ottima compagnia. I truck saranno attivi tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00 con orario continuato.

Cucina tradizionale italiana

Gli amanti della tradizione italiana apprezzeranno le proposte di “Apetitosa”, arrosticini abruzzesi e olive ascolane, di “Pan Pan” con il gusto unico di pan tometta, pan tartufo e pan pork, di “Mordicchio on the Road” con panzerotti, gnocco fritto e pinsa. Si celebrerà il Piemonte con “Sound Break” che propone ravioli del plin, hamburger, battuta, stracotto e costata di fassona, vitello tonnato e bagna cauda, oppure si può scegliere “Rostichello” per rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini.

Sarà possibile fare anche un salto in Sicilia con le delizie di “Sapori di Sicilia” come pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine. E, per gli amanti della pasta, “Bis! Food Truck Pasta Fresca” prepara spaghetti, orecchiette, strozzapreti con condimenti e sughi creativi.

Un giro da “Kraken” è obbligatorio per gli amanti del pesce, con la sua frittura di pesce, panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà. Da “Na Pinta Vineria Vagabonda” troverete invece polpette di carne e verdura, vini e cocktail che gusterete anche da “La Giardinetta”.

Spazio alla cucina etnica

Infine, per esplorare territori e sapori stranieri ci sarà “Itaka” con falafel e pita, da “Henri’s Street Food” ci saranno le specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea; “Truck & Roll” proporrà hamburger di bufalo, stinco, veg burger, curry wurst, pork ribs, chicken wings e hot dog e da "Mangia e Bevi" chicken burger e hamburger di balck angus.

Infine, immancabile un salto in Sud America con “Awakte Zaperoco” che preparerà golosi burritos, tacos e nachos e per deliziare le papille gustative vi aspettano i churros di “Churritos”, dolci tipici spagnoli.

Non mancheranno poi le proposte gluten free e il tutto sarà reso ancora più gustoso dall’ampia selezione di freschissime birre artigianali!

L’evento è organizzato da Nova Eventi. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l'indirizzo e-mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali: www.rollingtruckstreetfood.net; canali Facebook e Instagram.