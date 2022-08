Passeggiata botanica al Rossini Art Site

Scoprire il lato esotico del Rossini Art Site attraverso una passeggiata botanica alla scoperta delle piante spontanee che popolano il parco. Valentina Boffi - The Wild Weeds Hunter, guida ambientale escursionistica, domenica 11 settembre accompagnerà i partecipanti alla scoperta della flora spontanea che popola il Rossini Art Site: ad ogni sosta verranno illustrate caratteristiche, curiosità e utilizzi delle piante che crescono proprio sotto i nostri occhi e che spesso passano del tutto inosservate.

Protagoniste della passeggiata botanica saranno le piante esotiche (ma sarebbe più corretto dire alloctone) del parco-museo, cioè gli alberi, gli arbusti e le erbe che non sono originari delle nostre zone, ma sono arrivati, in tempi più o meno recenti e per motivi diversi, da altre parti del mondo. Ognuno di loro ha una storia affascinante da raccontare che vedremo insieme, senza trascurare i tanti utilizzi che possono avere. La passeggiata è in programma alle ore 17.

Prezzo: 10€ + biglietto di ingresso

Info e prenotazioni: info@rossiniartsite.com