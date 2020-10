Run for life: di corsa contro la violenza

Tutti di corsa al Parco di Monza per dire no alla violenza. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre, alle 9.30, a Cascina San Fedele da dove partirà la manifestazione podistica Run for life 2020.

Tre i percorsi previsti: 21 e 10 km cronometrati, 5 km camminata aperta a tutti. Nel percorso dei 21 km sono previsti tre punti di ristoro. La quota di partecipazione è di 20 euro per il percorso di 21 Km, di 15 euro per quello di 10 km e di 12 euro per quello di 5 km.

Come sempre l’evento avrà un risvolto benefico. I fondi raccolti verranno devoluti all’associazione Maria Letizia Verga, da oltre quarant’anni impegnata in prima linea nella lotta alle leucemie e ai tumori infantili.

Naturalmente verranno adottate tutte le prescrizioni Covid: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per i primi 500 metri dalla partenza, e la protezione dovrà nuovamente indossata all’arrivo.

Per le iscrizioni consultare il sito www.runforlifeitaly.it.