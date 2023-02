Run For Life, la corsa nel Parco di Monza

A Monza torna la Run For Life. Appuntamento domenica 5 marzo nella suggestiva cornice del Parco di Monza con la manifestazione nata per promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile.

“L’attività fisica regolare è fondamentale per la salute e il benessere, e la corsa è un modo eccellente per mantenere uno stile di vita attivo” – spiega il dott. Dario Fidacaro, fisioterapista Humanitas Medical Care Monza sponsor dell'iniziativa – “Siamo felici di poter supportare questa iniziativa anche attraverso un piccolo momento di riscaldamento iniziale, per correre in sicurezza”. Il ricavato andrà a sostenere l’Associazione il Veliero di Monza, per contribuire alla ristrutturazione di Villa Valentina, che diverrà luogo di aggregazione e di inclusione per persone con disabilità fisiche e/o cognitive.

Come partecipare alla Run For Life

Il ritrovo per la Run For Life è fissato in Viale Cavriga a partire dalle ore 8:00. Non perdere l’appuntamento con il riscaldamento pre-gara a cura del dottor Dario Fidacaro, fisioterapista Humanitas Medical Care Monza! Dopo il riscaldamento pronti, partenza e via! Alle 9:15 partiranno i runners per la 21 e la 10 chilometri competitive. Alle 9:30 sarà invece il turno dei percorsi non competitivi da 21 e 10 chilometri seguiti – alle 9:40 – dalla partenza per la 5km. Durante la mattinata ti aspettiamo nel village allo stand Humanitas Medical Care, con tanti gadget di salute per tutti.

Le iscrizioni sono aperte su www.runforlifeitaly.it