Run for Life nel Parco di Monza

Torna nel Parco di Monza la storica corsa Run for Life. L'appuntamento organizzato da Socialtime, è in programma domenica 6 marzo in occasione della Festa della Donna. "Obiettivo della manifestazione sportiva è promuovere il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna" spiegano gli organizzatori.

La partenza sarà dalla Cascina San Fedele. La grande novità di questa edizione è che la manifestazione è stata inserita nel Calendario Gare Fidal, con 2 distanze competitive: 10,2km e 21km. Restano invariate le distanze non competitive: 5km, 10,2km e 21km.

Una giornata di sport, grande divertimento e solidarietà. L’iniziativa ha come sempre scopo benefico. La raccolta fondi sarà destinata a sostenere l’associazione IL VELIERO DI Monza che promuove attività teatrali per ragazzi con disabilità fisica e cognitiva soprattutto con il Festival Lì Sei Vero programmato per giugno.

Anche questa edizione si svolgerà grazie al contributo di Regione Lombardia, al grande supporto del Comune di Monza e del Consorzio Villa Reale, al prezioso sostegno di Fidal Lombardia, del CSV Monza Lecco Sondrio, dei Gamber de Cuncuress, del Salto asd, della straordinaria rete Tiki Taka, dell’asd Silvia Tremolada e dei City Angels sezione di Monza. Si ringrazia Coop Lombardia, Brianza Acque, Asm Agam, Briofreeze. Le iscrizioni competitive saranno raccolte solo online tramite il sito www.runforlifeitaly.it. Le iscrizioni non competitive potranno essere fatte sia online o nei punti iscrizione fisici: Affari e Sport Villasanta e Lecco, Decathlon di Cinisello Balsamo, Eva Vera Acconciature Cantù. Info ed iscrizioni su www.runforlifeitaly.it