Torna la corsa Run free nel Parco di Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/04/2022 al 10/04/2022 Orario non disponibile

Dopo la prima tappa milanese di domenica 13 marzo, la Milano&Monza Run Free sarà nel weekend dell’8-10 aprile al Parco di Monza. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione di Team Otc SSD SRL con il patrocinio della Reggia di Monza e del Comune di Monza. La gara regina sarà la mezza maratona Fidal (21,097km) con partenza e arrivo da Cascina San Fedele ma su un percorso rinnovato per renderlo ancora più bello e veloce. Oltre alla mezza maratona si svolgerà una 10 km non competitiva.

La terza e ultima tappa del 7 maggio, in collaborazione con il Club del Miglio, ripropone la sfida sull’iconica distanza del miglio, come lo scorso anno, all’interno del Parco CityLife.

Le iscrizioni alla tappa di Monza sono aperte, online. Le iscrizioni sono aperte al villaggio nei giorni e orari di apertura, indicati all’interno del sito web Sportitude.it. La partecipazione è a numero chiuso, non lasciatevi quindi scappare l’opportunità di partecipare ad uno o tutti questi eventi. Sono previste Tariffe convenzionate per le Societa? Sportive. Per tutti i dettagli è disponibile la GUIDA DI PARTECIPAZIONE.