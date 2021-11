La ruota, l'Albero Magico e le altre giostre per Natale a Monza

Non solo la ruota panoramica. A Monza per Natale, come sorpresa per grandi e piccini, saranno presenti anche altre attrazioni: dal tradizionale trenino per il centro storico alla novità della giostra ad Albero di Natale con le "palle" volanti. Ecco tutte le iniziative e le installazioni previste in città a partire dal 27 novembre.

La grande ruota panoramica

La ruota panoramica è stata installata in largo Mazzini. La Grande Roue di 32 metri, come la celebre ruota di Times Square a New York, è una delle più alte al mondo tra quelle smontabili: un punto di osservazione differente per vedere la città dall'alto, illuminata da luci e colori. Composta da 24 cabine per una capienza massima di 144 passeggeri, sarà illuminata da oltre 3.000 punti luce a led a risparmio energetico. La durata di un giro è di 6/7 minuti e i biglietti hanno un costo di 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. È gratuita per le persone diversamente abili. Sarà aperta da sabato 27 novembre alle 17.30 fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

La giostra ad Albero Magico

Il clou delle attrazioni per grandi e piccini sarà piazza Trento e Trieste. I bambini potranno salire sull’«Albero Magico», una giostra speciale: un «classico» albero di Natale alto dieci metri, con luci e colori, in cui le «classiche» palle decorative sono sostituite da sfere rotanti che faranno «volare» bambini e adulti (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 3 euro – disabili gratuito).

La pista di pattinaggio

Il cuore di piazza Trento e Trieste sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio di 300 mq. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari «speciali»: alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.

La giostra coi cavalli

I più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo sulla «Giostra antica» in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 2,50 euro, 3 corse 5 euro e 8 corse 10 euro – disabili gratuito).

Il trenino in centro

Durante tutto il periodo delle feste il trenino di Natale attraverserà le strade e le piazze del centro storico. Partenze il 27 e 28 novembre, dal 4 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Costo della corsa 3 euro. Il percorso prevede la partenza da piazza Roma per poi proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, via Crispi, piazza Carducci, largo XXV Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via Passerini, via Italia, via Manzoni e ritorno in piazza Roma. Lungo il percorso sono previste cinque fermate: piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, piazza Trento e Trieste (all’altezza del liceo «Zucchi»), via Passerini e largo Mazzini.