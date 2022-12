Domenica 18 dicembre dalle ore 14:45 in piazza della Chiesa SS. Pietro e Paolo a Muggiò, ci sarà la Sacra Rappresentazione "Un bambino per sempre con noi".



Quest’anno, in occasione del Santo Natale, l’Amministrazione Comunale di Muggiò, la Comunità Pastorale “Madonna del Castagno” e l’Esecutivo delle Associazioni insieme a molte associazioni ed enti del territorio muggiorese hanno voluto riportare il Presepe

Vivente, che in passato era stato proposto per diverse edizioni con grande partecipazione da parte di volontari e del pubblico.



Anche nella nuova edizione l’evento vuole essere un’occasione di condivisione, festa e incontro per tutti, ponendo l’accento, attraverso la bellezza della rappresentazione corale, sull’Avvenimento della Natività. La Sacra Rappresentazione “Un Bambino per sempre con noi” riprende un’opera dello scrittore milanese Giovanni Testori.



In tutta la piazza saranno allestiti cinque quadri che, grazie al coinvolgimento di attori amatoriali e del coro dei bambini degli oratori cittadini, rappresenteranno gli eventi sacri che precedono la Natività, per poi arrivare al culmine della Sacra Rappresentazione, che avverrà attorno alle 16:30 sul sagrato della Chiesa con uno spettacolo vero e proprio.



L'ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno della Chiesa Parrocchiale.