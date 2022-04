Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Ebbene sì, esiste un asparago dalla punta rosa, qualità che si coltiva a Mezzago in provincia di Monza Brianza e si gusta nell’ambito della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, giunta ormai alla sua 62° edizione. Tra poco al via la 62ima edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Travolto dagli eventi, il sessantesimo compleanno della nostra Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago è passato inosservato ma eccoci qui, finalmente, a spegnere le sessantadue candeline della tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale che ruota attorno al nostro famoso e prelibato ortaggio! Anno dopo anno collaborazioni e sinergie si sono sempre più consolidate e da ben trentatré anni la Pro Loco di Mezzago organizza e gestisce la storica sagra, che tutti conosciamo, nella splendida cornice di Palazzo Archinti. Passione e impegno Da fine aprile a fine maggio oltre novanta volontari contribuiscono alla realizzazione di questo irrinunciabile appuntamento primaverile, ognuno secondo le proprie passioni e le proprie abilità. Un gran lavoro di squadra, di impegno, pianificazione e coordinamento senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo. Eccoci pronti a proporre nuove occasioni per incontrarci, fare festa, giocare e crescere le nostre conoscenze ed esperienze. Quest'anno la tradizionale Sagra si svolge da Sabato 23 aprile a Domenica 22 maggio 2022. Serate musicali, performance artistiche e promozione del territorio in molteplici forme per guidare i visitatori a Mezzago per conoscere l’Asparago Rosa e imparare a impiegarlo o assaggiarlo in ricette favolose. Centro della valorizzazione del celebrato germoglio è il ristorante operante all’interno di Palazzo Archinti. La sagra segue non solo il principio di accoglienza ma in parallelo anche quello della sostenibilità ambientale e sociale che vede protagonisti associazioni, produttori agricoli, artigiani e commercianti di Mezzago.