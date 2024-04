A Mezzago torna la sagra dell'asparago rosa per la 64esima edizione, dal 27 aprile fino al 19 maggio.

Come nelle edizioni passate a fare da location all'evento sarà la splendida cornice di Palazzo Archinti. Il ristorante apre sabato 27 aprile e sarà attivo fino al 19 maggio. Ad arricchire il programma della sagra oltre alle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il nostro rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra. Previsti eventi gastronomici, spettacoli itineranti, eventi dedicati ai più piccoli e viaggi in mongolfiera.

Il programma completo degli eventi è disponibile alla pagina Programma 64 Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago 2024.

Giornate e orari di apertura ristorante

Giovedì e Venerdì – singolo turno dalle ore 19.30

Sabato – singolo turno dalle ore 19.30

Domenica – singolo turno dalle ore 12.30

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata online dalla pagina dedicata sul sito di Pro Loco Mezzago oppure telefonando al numero 351 810 8809 (Il numero è operativo per le prenotazioni solo dalle 17.00 alle 20.00).