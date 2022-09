Sagra di Bernareggio

Musica, cinema, laboratori per i più piccoli, buon cibo e tante altre attività. Nel weekend da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022 a Bernareggio torna l'appuntamento con la sagra cittadina.

Le iniziative sono proposte da Pro Loco Bernareggio in collaborazione con le associazioni del territorio. In programma anche il Cacio e Pepe Festival in piazza Agorà. In città, tra via Leone, via Kennedy e via Montello, bancarelle e gonfiabili.

Qui il sito con le informazioni e il programma dettagliato.