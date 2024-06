Pizzoccheri o luganega? Nel parco di Monza la sagra Valtellina Vs Brianza

Pizzoccheri, sciatto o luganega? A Monza, nel parco, presso la Cascina Costa Alta arriva il festival della Valtellina e della Brianza.

Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, torna a Monza con il nuovissimo format dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro con i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Musica, area bimbi con scivoli gonfiabili e silent disco (sabato 22 giugno).

Il festival - a ingresso gratuito ad eccezione della disco con le cuffie - è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno. L’orario sarà venerdì dalle 18.00 all’01.00, sabato dalle 11.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.