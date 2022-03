Sagra della Carbonara, amatriciana e cacio e pepe

Carbonara, cacio e pepe e amatriciana. Tre giorni dedicati alle specialità della cucina romana con la sagra organizzata presso la Contrada San Domenico, a Legnano. Appuntamento da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022 per celebrare la carbonara e le altre specialità romane. L'evento è stato organizzato da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6. Venerdì e sabato l'area (al coperto) sarà aperta dalle 19.00 - 24, domenica gli orari saranno 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

Nel menu oltre alla carbonara si potranno trovare cacio e pepe, amatriciana e gricia.

"Il nostro desiderio per questo inizio 2022 è di renderci utili grazie ai nostri eventi, unendo la comunità in favore di tutte quelle persone che proprio in questi mesi si trovano in difficoltà. Per ogni coperto una parte del ricavato sarà devoluta alla CARITAS San Domenico di Legnano, a sostegno di queste importanti iniziative solidali: distribuzione gratuita di cibo due volte a settimana per persone in difficoltà, centro di ascolto a supporto della salute psicologica, fondo “San Giuseppe” per chi ha perso lavoro a causa Covid-19 con bonifici mensili" spiegano gli organizzatori.