Sagra del cinghiale: quattro giorni di appuntamenti culinari

Inizierà oggi, giovedì 7 settembre, la Sagra del cinghiale di Senago. Il centro sportivo di via Di Vittorio si trasfomerà in una grande cucina attrezzata che fino a domenica 10 settembre preparerà e servirà (anche con servizio take away) piatti a base di cinghiale.

Il menù prevede per la cena (e domenica anche a pranzo) pappardelle al ragù di cinghiale, fusilli cinghiale e lardo, crespelle ricotta e cinghiale, spezzatino di cinghiale con polenta, cinghiale alla cacciatora con olive, costine alla birra, polenta con zola e brie. In caso di maltempo sono comunque previsti posti a sedere al coperto. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 392.4853342.