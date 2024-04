La sagra dei pizzoccheri vicino a Monza fino al 5 maggio

Dato anche il tempo non proprio allettante un bel piatto di pizzoccheri potrebbe essere la soluzione per far tornare il buonumore. A Senago la sagra dei pizzoccheri sarà al Centro Sportivo di via G. Di Vittorio 2 fino a domenica 5 maggio.

Menu

Involtini di bresaola e caprino

Bis di formaggi tipici

Sciatt caserecci

Pizzoccheri alla valtellinese

Tagliatelle ai mirtilli, speck e robiola

Brasato con funghi e polenta

Brasato al barolo con polenta

Costine al sugo

Tagliata con rucola



Disponibile servizio di asporto

Posti al coperto nella struttura riscaldata. I posti saranno assegnati con priorità alle prenotazioni.



Per info e prenotazioni: 351.908.1122