Sagra del Firun a Pessano con Bornago. "Dopo una pausa forzata di un anno, torna la consueta Sagra del Firun, in onore di Sant'Apollonia, giunta alla sua ventesima edizione" hanno annunciato gli organizzatori della Pro Loco. L'appuntamento con la festa dedicata ai "filoni di castagne" è in programma per domenca 13 febbraio 2022. E la sagra di terrà per le strade del comune milanese. In Piazza Trento e Trieste ci sarà uno stand con trippa d'asporto. Prevista anche la presenza di kart e di una associazione di mototerapia.



In ottemperanza alle disposizioni previste per il contrasto alla pandemia, il programma tradizionale subirà alcune modifiche.