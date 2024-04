Indirizzo non disponibile

Gnocchi, per tutti i gusti. A Brugherio torna la sagra degli Gnocchi. Appuntamento sabato 4 maggio, in piazza Roma.

La Città di Brugherio, Assessorato al Commercio, insieme alla Associazione Amici della Buona Cucina, organizza per sabato 4 maggio in piazza Roma, con inizio alle ore 19, la nuova edizione della "Sagra dello gnocco", che, quest'anno è arrivata al traguardo delle 11 edizioni. "In piazza sarà possibile gustare il tradizionale piatto e trascorrere un momento di convivialità. E' previsto anche un servizio di asporto" annunciano dal comune.