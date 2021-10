Giostre e bancarelle, sagra a Lissone

Giostre, bancarelle e degustazioni. Torna da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre la Festa di Lissone. In occasione del tradizionale appuntamento arrivano in città le giostre per grandi e piccini e sono in programma i mercatini.

Il luna park si trova in piazzale Umiliati e l'ingresso è consentito dalle 10 alle 24 previa presentazione di green-pass o certificazione di tampone negativo (per chi ha più di 12 anni). Lunedì 18 ottobre lungo il percorso attraverso Via Don Minzoni e nelle vie limitrofe ci saranno bancarelle e mercatini in occasione della sagra.