Sagra della luganega in Brianza

In Brianza arriva la sagra della luganega. A organizzarla è la Pro Loco di Briosco con il patrocinio del comune e la collaborazione dell'associazione Produttori di Luganega Monza.

L'evento è in programma nel fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 giugno presso Area della Campagnola a Briosco. "Saranno 3 giorni di musica, food and beer per tutti! Piatti tipici con luganega, degustazioni, show cooking e musica dal vivo" promettono gli organizzatori.

PROGRAMMA:

VENERDÌ 14 GIUGNO:

ore 18:00 apertura evento

ore 18:30 DJ SET con aperitivo

ore 21:15 inizio concerto TRIBUTO A LIGABUE

SABATO 15 GIUGNO:

ore 18:00 apertura evento

ore 18:30 DJ SET con aperitivo

ore 21:15 inizio concerto live rock band

DOMENICA 16 GIUGNO:

ore 18:00 apertura evento

ore 18:30 DJ SET con aperitivo

ore 21:15 inizio concerto live live tributo