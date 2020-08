Sagra della Lumaca a Sulbiate

In Brianza arriva la Sagra della Lumaca. A settembre, da venerdì 4 a domenica 6, a Sulbiate è in programma la prima edizione della kermesse dedicata alla Lumaca. L'appuntamento, organizzato dalla Pro Loco è previsto presso il centro sportivo in via Madre Laura.

Si comincia venerdì sera con una serata di degustazione di piatti a base della specialità e djset. Per le giornate di sabato e domenica sono in programma anche tornei e musica. L'organizzazzione ha garantito il rispetto delle misure anti covid e delle norme di sicurezza. Per questo motivo, specificano, è consigliata la prenotazione.