Musica, specialità della tradizione, fiera del bestiame e fuochi d’artificio. Ritorna a pieno regime l’evento più seguito di fine estate: la Festa della Madonna di Campagna a Seregno. Nel weekend el 2,3,e 4 settembre e il fine settimana del 9, 10,11 e 12 settembre l’area di via Cagnola, torna ad ospitare la rinomata sagra tra buona cucina ed eventi per bambini. Una normalità ritrovata, dopo due edizioni limitate dalla pandemia, nell’area feste di via Cagnola per questa 33esima edizione della festa popolare Madonna della Campagna si torna a ballare, mangiare e divertirsi.

Accanto alle serate danzanti, tornano gli eventi tradizionali dalla Fiera del Bestiame ai Fuochi d’Artificio, senza dimenticarsi del buon cibo tipico lombardo, delle giostrine per bambini e delle bancarelle. Anche quest’anno tutte le sere e le domeniche tutto il giorno il parco feste di via Cagnola verrà idealmente diviso in due aree per una fruizione più comoda da parte dei tanti visitatori provenienti dalla provincia e non solo. Tra gli ospiti Ivana Spagna e venerdì 9 settembre arriva il re mida dei tormentoni estivi, oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo per il maestro Edoardo Vianello che canterà i brani anni ’60 che hanno fatto la storia: da “Abbronzatissima” a “I Watussi”. E ancora bancarelle, un mercatino degli hobbisti, stand delle associazioni e giostre per bambini.

Gran finale lunedì 12 settembre con i tradizionali fuochi d'artificio che illumineranno Seregno con una pioggia di stelle.