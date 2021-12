Prezzo non disponibile

Sagra di Natale a Oreno. Appuntamento mercoledì 8 dicembre e domenica 12 dicembre a Vimercate, a Oreno, con la Sagra di Natale.

L'evento è stato organizzato dal Circolo Culturale Orenese: in programma l'accensione dell'Albero di Natale con una cerimonia animata da canti natalizi e domenica 12 dicembre a partire dalle 10 sarà inaugurato il mercatino di Natale in piazza San Michele. In programma anche polenta, cotechino, zola e vin brulè. Previsto anche l'arrivo di Babbo Natale e la lettura di fiabe natalizie.