Orario non disponibile

Quando Dal 02/07/2022 al 17/07/2022 Orario non disponibile

Sagra del pesce a Meda. Nel weekend di luglio, da sabato 2 a domenica 17 , in Brianza torna l'appuntamento organizzato dall'Asd I Gattoni.

La festa, giunta alla 44esima edizione, è in programma presso il centro sportivo "Città di Meda" in via Icmesa. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune di Meda.