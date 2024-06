A Monza arriva la sagra del pesce e il luna park

Fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola. E tante altre specialità a base di pesce.

A Monza si respira aria di mare per un intero weekend. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno e nel fine settimana dal 21 al 23 giugno in città arriva la sagra del pesce. Appuntamento nell'area Fuori Campo in via Rosmini con l'evento culinario dedicato ai sapori del mare accessibile venerdì dalle 19:00 alle 24:00

Sabato e Domenica con orario: 12:00 – 15:00 | 19:00 – 24:00. Ad arricchire il programma relativo all'intrattenimento ci sarà anche un piccolo luna park con diverse giostre, dai seggiolini volanti alla “pesca dei cigni” e lo “scivolo gonfiabile”.

Ingresso libero.