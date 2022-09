Orario non disponibile

Dal 09/09/2022 al 11/09/2022

Sagra del pesce a Concorezzo. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre torna per la sua 44esima edizione la festa dedicata alle specialità d'acqua. Appuntamento in Villa Zoja per la manifestazione organizzata dalla società Scarpun.

Nell'area feste si potranno gustare piatti della tradizione e cucina a base di pesce. L'ingresso è da via Dante, via XXV Aprile e da via Libertà.