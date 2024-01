La sagra dei pizzoccheri (all you can eat) vicino a Monza

Pizzoccheri e assaggi di sciatt valtellinesi. Con un menu all you can eat, per mangiare finché si è sazi o la golosità è stata placata. A Legnano, non lontano da Monza, torna la sagra dei Pizzoccheri.

L'evento, organizzato da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Domenico, è in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio presso la Contrada San Domenico di Legnano (MI), in via Nino Bixio 6.

Venerdì e Sabato: 19.00 - 24.00

Domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00