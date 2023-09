Sagra dei funghi porcini

Bruschette ai porcini, pappardelle panna e porcini, risotto, lasagne porcini salsiccia e noci e porcini impanati alla milanese. E ancora funghi in tutte le salse con spezzatino e polenta. E' tornata a Senago, alle porte di Monza, la sagra dei porcini per celebrare i sapori e i profumi dell'autunno. L'appuntamento è fino a domenica 1 ottobre presso il centro sportivo comunale di Senago, in via Di Vittorio 2. La manifestazione è accessibile tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica sera e la domenica anche a pranzo.