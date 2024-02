Bancarelle, negozi aperti e panettone: a Monza arriva la sagra di San Biagio

Bancarelle, negozi aperti e panettone. A Monza torna l'appuntamento con la sagra di San Biagio. E immancabile si rinnova la tradizione secondo cui una fetta di panettone benedetto avanzato da Natale e conservato fino a San Biagio tiene lontani i malanni e protegge la gola.

Il centro della sagra sarà la zona di via Prina con bancarelle, stand e negozi aperti per l'intero weekend. Domenica 4 febbraio è in porgramma anche una degustazione di panettone tradizionale. In occasione della sagra in città sono state predisposte alcune modifiche alla viabiltà e divieti.