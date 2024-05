Bancarelle e ciliegie: a Monza torna la Sagra di San Gerardo

Indirizzo non disponibile

Il 6 giugno a Monza si celebra San Gerardo, uno dei copatroni insieme a San Giovanni del capoluogo brianzolo. Una festa per la città con bancarelle e le immancabili ciliegie.

Le celebrazioni cominciano con la messa solenne delle 10,30 nella chiesa di San Gerardo al Corpo poi le bancarelle.

Gli espositori saranno presenti dalle 7,30 alle 20,30 in via San Gerardo e largo Carlo Esterle con le bancarelle per la la vendita delle ciliegie e dei prodotti di enogastronomia e artigianato, e i negozi resteranno aperti.