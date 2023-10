Sagra della zucca a Mezzago

Prezzo non disponibile

In Brianza torna la sagra della zucca. Appuntamento a Mezzago, dal 20 al 29 ottobre.

"Torniamo ad animare l'autunno con la quinta edizione di questa festa, fatta come piace a noi: tanti eventi, un mercato agricolo, attività per bambini e non, e ovviamente tanto, tantissimo buon cibo" annunciano gli organizzatori.

Giunta ormai alla sua quinta edizione, la manifestazione torna ad animare l’autunno brianzolo. Dal prossimo 20 ottobre per due fine settimana, nella tradizionale cornice di Palazzo Archinti, sarà possibile immergersi nella calda ed ospitale atmosfera creata delle sapienti mani dei volontari Pro Loco che, con entusiasmo e passione, accoglieranno gli ospiti con speciali prelibatezze dai tipici sapori autunnali. "Una proposta completa, fatta di buon cibo e prodotti agricoli locali, vini e birre di qualità selezionati con attenzione, ma anche ricca di eventi, sportivi, musicali e culturali, con giochi e spettacoli per i più piccini, mercato agricolo, show cooking e tanto altro".

Il ristorante della sagra sarà attivo venerdì 20 e venerdì 27 ottobre dalle ore 19.30 (solo 1 turno), sabato 21 e sabato 28 ottobre dalle ore 19.15 (2 turni alle 19.15 e alle 21.15), domenica 22 e domenica 29 ottobre dalle ore 12.30 (solo 1 turno).