Sagra del risotto (all you can eat)

Torna a Legnano la sagra del risotto. Appuntamento nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 febbraio presso la Contrada San Domenico di Legnano in via Nino Bixio. L'area il venerdì e il sabato sarà accessibile dalle 19.00 alle 24.00, la domenica anche a pranzo 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

Tra le nuove proposte nel menu risotto al vino rosso con radicchio, mascarpone e salsiccia, risotto con arancia, scamorza e timo, risotto allo zafferano e fonduta di taleggio e parmigiano. La proposta all you can eat ha un prezzo di 19 euro con 1 euro di coperto in aggiunta. Su un maxi schermo in diretta la proiezione di Sanremo.