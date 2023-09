Sagra dell'uva a Misinto

Piatti della tradizione e, immancabile, il vino. A Misinto torna la Sagra dell'Uva: l'attesissima e ormai tradizionale festa brianzola è in programma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella centralissima piazza Pertini.



Per il terzo anno Gam E20 (associazione che ogni anno organizza la Misinto Bierfest), in collaborazione con il comune, propone la Sagra dell'Uva che darà simbolicamente il benvenuto all’autunno e, con lui, al suo frutto più buono, l’uva. Nella centralissima piazza Pertini verrà posizionato un grande tendone dove troveranno posto le tavolate e la cucina. Un modo per vivere in un clima di famiglia e tradizione anche la festa del Paese. A disposizione per gli ospiti, circa 350 posti a sedere dove poter assaggiare i piatti della tradizione lombarda tipici della stagione più fredda. A coordinare il lavoro della cucina sarà, anche quest'anno, la Federazione Italiana Cuochi - associazione cuochi Brianza e Como, realtà importantissima del territorio che, anche alla Misinto Bierfest, è garanzia della più alta qualità dell'offerta gastronomica. Tra i piatti che gli chef cucineranno, la trippa, il brasato fino ad arrivare a polenta e zola e ai pizzoccheri. Protagonista indiscusso, insieme al cibo tradizionale dell'autunno, il vino che sarà fornito da Vigne Olcru, cantina dell'Oltrepò pavese.



Il programma è ricco di iniziative. La pigiatura dell’uva con i piedi da parte dei bambini è, però, il momento più atteso dalle famiglie. Nel corso delle due passate edizioni la pigiatura dell'uva ha coinvolto centinaia di bambini.