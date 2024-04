Dai pizzoccheri al vino: le 5 sagre vicino Monza dove andare l'1 maggio

Dai pizzoccheri al vino. Dal gelato alla birra fino al risotto all'asparago rosa, eccellenza tutta brianzola. Tra le idee gustose per trascorrere qualche ora di relax mercoledì 1 maggio ci sono diverse sagre, a Monza e dintorni. Per voi abbiamo scelto 5 appuntamenti, tra la Brianza e Como.

Sagra dell'asparago Rosa in Brianza

A Mezzago torna la sagra dell'asparago rosa per la 64esima edizione, fino al 19 maggio.

Come nelle edizioni passate a fare da location all'evento sarà la splendida cornice di Palazzo Archinti. Il ristorante sarà attivo fino al 19 maggio. Ad arricchire il programma della sagra oltre alle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il nostro rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra. Previsti eventi gastronomici, spettacoli itineranti, eventi dedicati ai più piccoli e viaggi in mongolfiera.

Il programma completo degli eventi (anche del 1° maggio) è disponibile alla pagina Programma 64 Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago 2024.

Pic nic d'Italia - Street food festival al parco di Monza

Fino al 1° maggio Tipico Eventi vi aspetta al Parco di Monza, in Viale Mirabello, con la 7° Edizione del Pic nic d’Italia, un evento dedicato al mondo dello street food e degli intrattenimenti, in una cornice davvero d’eccezione. Otto giornate all’insegna dell’ottimo cibo di strada, dello stare insieme e di momenti di grande divertimento!

Un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico attraverso specialità nazionali e internazionali di grande qualità, accompagnate da attività dedicate a grandi e piccini.



I migliori street chef italiani e dal mondo, con i loro gustosi piatti on the road sia dolci che salati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli al coperto saranno presenti durante tutte le giornate! Qui la pagina Facebook con tutto il programma.

Valtellina vs Roma

Da mercoledì 1 a domenica 5 maggio 2024 si svolge presso l'Area Feste Parco Superga di Muggiò (Monza e Brianza), in via Legnano 20, la sagra della Valtellina vs Roma.

Cinque giorni di sfida tra due cucine amatissime, quella valtellinese e quella romana: pasta alla carbonara, sciat, pizzoccheri, cacio & pepe, porchetta e tanto altro (qui la pagina ufficiale dell'evento). Oltre al buon cibo anche concerti e spettacoli per famiglie.

Lake Como Wine Festival

A Como in Piazza Cavour anche il 1° maggio si svolge l'evento Lake Como Wine Festival. Un’occasione imperdibile per assaggiare vini unici, accompagnati da formaggi, salumi e piatti tipici con cantine selezionate. A questo link tutte le informazioni utili dettagliate.

La sagra dei Pizzoccheri Senago

Fino a domenica 5 maggio a Senago, alle porte di Milano, va in scena la Sagra dei pizzoccheri, che offrirà anche la possibilità di gustare tanti altri piatti tipici della Valtellina.

l menù infatti prevede: pizzoccheri, sciatt caserecci, involtini di bresaola e caprino, formaggi, tagliatelle ai mirtilli speck e robiola, brasato con funghi e polenta, costine a sugo e tagliata con rucola. Per info e prenotazioni: 392.4853342.