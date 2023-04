Dal salame allo street food d'Oriente: ecco tutte le sagre e le feste in Brianza nel weekend

Picnic festival e street food d'Oriente a Monza

Un pezzo di Oriente a Monza. In città, da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio sbarca il primo festival dedicato alla cucina asiatica on the road. L'appuntamento è ai Boschetti Reali. Grazie a 9 food truck di qualità, certificati e selezionati dai promotori della manifestazione, i visitatori potranno gustare le diverse specialità tradizionali e rivisitate dello street food orientale.

Ancora un weekend di pic-nic festival nel verde del Parco di Monza.Fino a lunedì 1 maggio specialità on the road dolci e salate da gustare immersi nell'incantevole parco. Insieme a specialità on the road da gustare tra i tavolini o sul prato anche un ricco programma di intrattenimento.

Le sagre e lo street food in Brianza

A Muggiò dal 28 aprile al 1° maggio 2023 la 17° edizione del "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, per un lungo weekend di gusto e divertimento nella centrale Piazza 9 Novembre 1989. Nel menu pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità. In Brianza si passa dai sapori romani a quelli pugliesi: a Cavenago si celebrano sapori, ricette e profumi della tradizione di Puglia.

A Brugherio cibo di strada da tutto il mondo. Hop Hop Street Food, la manifestazione dedicata al cibo di strada da tutto il mondo arriva nel piazzale del centro commerciale Kennedy, in via Kennedy da venerdì 29 aprile a lunedì 1 maggio. Ad Arcore invece è tempo di festa della birra. Nella splendida location dei Giardini Ravizza, arriva la prima grande festa della birra organizzata dalla Proloco, in collaborazione con Paneliquido, e con il patrocinio del comune di Arcore. L'appuntamento è nel weekend da sabato 30 a lunedì 1 maggio per tre giorni di musica live, con fiumi di birra. Saranno presenti sei birrifici artigianali, e più di 30 birre alla spina diverse. Ad Arcore ci saranno anche diversi truck food, gonfiabili per i bambini, e come sempre pop corn, e zucchero filato nel parco verde, in centro città.

Panino con la salamella, polenta, casoncelli, brasato e cassoeula. Sono queste solo alcune delle proposte nel menu della festa del salame a Campofiorenzo, frazione di Casatenovo, al confine con la Brianza monzese. L'edizione numero 48 della manifestazione prosegue anche per il fine settimana del 29, 30 aprile e l'1 maggio. Previsto il servizio di cucina, bar, intrattenimento musicale e gonfiabili per i bambini.

Torna in Brianza anche l’attesissima Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago. L'appuntamento è in programma fino al 21 maggio. L’edizione 2023 si fregia del marchio “Sagra di Qualità” recentemente assegnato da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, volto ad identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio. La manifestazione sarà ospitata nella splendida cornice di Palazzo Archinti. Qui il programma completo.