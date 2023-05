Ciliegie, bombette pugliesi e sapori d'Oriente: ecco tutte le sagre dell'estate a Monza

Ciliegie, street food d'Oriente e specialità dalla Puglia. A Monza l'estate è anche tutta da assaporare. Il comune ha reso noto il calendario degli appuntamenti estivi in città e tra le iniziative organizzate ci sono anche occasioni enogastronomiche.

Si comincia martedì 6 giugno con la sagra di San Gerardo, uno dei santi patroni del capoluogo brianzolo. Il programma della giornata prevede la tradizionale vendita di ciliegie, prodotti enogastronomici e artigianato e i negozi aperti.

L’appuntamento con lo street food ai Boschetti Reali: dall'1 al 4 giugno con Asian Food e dal 16 al 18 giugno con 100% Puglia, una manifestazione dedicata alle specialità pugliesi.

“E’ importante valorizzare ogni occasione di intrattenimento, di svago e di cultura come opportunità preziose per promuovere il territorio nel suo complesso. Ciò si rivela una leva per il sistema commerciale locale e per rendere sempre più viva e accogliente la nostra città” ha spiegato Carlo Abbà, assessore al Commercio e al Marketing territoriale.

Cena in Bianco e cena sotto le stelle

Tra gli altri eventi in programma anche due cene: la Cena in bianco, organizzata quest'anno in piazza Carrobiolo, è in programma per l’11 giugno, mentre la Cena sotto le stelle promossa dalla Fondazione Tavecchio per il 17 giugno.