Le 5 sagre più golose in arrivo vicino a Monza: gnocchi, arrosticini e specialità siciliane

Con l'arrivo dell'estate cominciano anche i vari appuntamenti con le sagre gastronomiche in Lombardia, che sono davvero tante. Abbiamo selezionato per voi le 5 più gustose non lontane da Monza. Ce n'è per tutti i gusti. Queste sagre, oltre a riempire lo stomaco, sono anche ottime occasioni per gite fuori porta alla scoperta di luoghi non lontani e paesi caratteristici.

A Erba Valtellina vs Brianza

Festival Valtellina vs Brianza il 24, 25 e 26 maggio. L’evento è dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Qui le info.

Sagra degli gnocchi a Montano Lucino

Presso l'area fiera a Montano Lucino in via Sant'Andrea venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 la mitica sagra degli gnocchi.

Festa Siciliana

Cassano D’Adda nei prossimi giorni, precisamente dal 24 al 26 maggio 2024 ospiterà una grande celebrazione culturale e gastronomica che metterà in luce i sapori ricchi e diversi della cucina siciliana. La Festa Siciliana, si terrà presso Piazzale Gobetti.

Durante questo festival tanto atteso, i visitatori avranno l’occasione unica di gustare le squisitezze della cucina siciliana e di partecipare a varie attività divertenti e coinvolgenti. La Festa Siciliana nasce per far rivivere ni colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio.

Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli , cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali. Per info: sicilianedolcezze@libero.it

Fiera della Bufala a Treviglio

Sai già cosa ti aspetta alla Sagra della Bufala? Delizia il tuo palato con carne alla griglia e formaggi di bufala, tutto questo mentre ti godi la migliore musica dal vivo e un’animazione coinvolgente. Un’esperienza culinaria e di divertimento che non vorrai perdere! Sarà a Treviglio presso la Fiera di Treviglio - via Roggia Moschetta. Per info: sagrabufala@gmail.com

Sagra degli arrosticini

Sempre a Montano Lucino (Como) non potete perdere la Sagra degli Arrosticini, deliziosi spiedini di origine abruzzese. Grandi scorpacciate per gli amanti del genere accompagnati da un’Orchestra con musica dal vivo.