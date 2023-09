Le sagre e gli street food del weekend a Monza e in Brianza

Vino e non solo. Nel weekend, in occasione della Wine Experience il capoluogo brianzolo celebra il nettare di Bacco, mentre non mancano in tutta la Brianza le sagre e gli appuntamenti con lo street food per celebrare la cucina della tradizione e i sapori del mondo. Ecco una rassegna delle principali iniziative a carattere enogastronomico in programma nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023.

Monza città del vino

Monza città del vino. Torna nel capoluogo brianzolo l'appuntamento dedicato al nettare di Bacco. La Monza Wine Experience, giunta quest'anno alla quinta edizione, è in programma da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2023. In via Bergamo sotto le stelle del cielo monzese si potrà fare una piacevole passeggiata degustando vini selezionati in esclusiva per l’evento. Le migliori case vinicole partner del progetto, aspettano tutti per far conoscere da vicino le loro esclusive etichette. Nell’antico cuore della città di Monza, Piazza Roma, i visitatori incontreranno la prima sorpresa del week end della Monza Wine Experience. Uno scenario originale dove cominciare il percorso di degustazione di alcune tra le migliori etichette di vino italiane, affiancate da ricercati Food Truck provenienti da tutta la penisola. Una varietà di scelte gastronomiche ricercate per accompagnare i piatti da strada ad un ottimo calice di vino. Tre giornate di eccellenze e convivialità per diffondere la cultura del buon vino e del cibo di qualità itinerante. Qui il programma completo.

Festa della Grecia in piazza a Muggiò

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Queste sono solo alcune delle specialità che si potranno trovare a Muggiò nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 settembre. Un angolo di Grecia arriva in Brianza. Appuntamento in piazza 9 novembr e1989 in occasione della sagra cittadina.

Sagra della patata a Oreno

A Vimercate continua la sagra della patata. L'appuntamento è in programma fino a domenica 17 settembre 2023 in piazza San Michele e nel centro storico di Oreno. Nel weekend bancarelle e mercato medievale, appuntamenti musicali con concerti e corteo delle contrade.

September Pork a Seveso

A Seveso arriva il September Pork. La prima edizione della manifestazione sbarca in città il weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre presso l'area polifunzionale via Redipuglia. "Due giorni alla scoperta delle eccellenze di "sua maestà il maiale". Tagliatelle fresche con sugo ai frutti di porco, Gnocchi di patate cotechino e fagioli, Tigelle , Culatello con fichi , Stinco alla birra, Porchetta e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Sangiovese, Pignoletto DOC e ottima birra" promettono gli organizzatori, gli stessi della Sagra Emiliana. Non mancherà l'intrattenimento musicale e un'area giochi per bambini. Lo stand gastronomico aprirà sabato dalle 19 e domenica dalle 11.30.

Festa della zucca

Torna vicino a Monza la festa della zucca. Una manifestazione dedicata a questa specialità d'autunno a Casatenovo, nel quartiere Colombina. Anche quest'anno la festa durerà tre giorni, a partire da venerdì 15 settembre fino a domenica 17 il quartiere si animerà con un programma ricco di appuntamenti in cui a dominare sarà l'evento di domenica pomeriggio quando a partire dalle ore 14,00 si terrà la pesatura delle zucche giganti a cura del club degli Zucconi della Colombina. La festa infatti ospita la settima edizione della pesa nazionale de "LA SFIDA DEGLI ZUCCONI DELLA BRIANZA" con riconoscimento GPC (Great Pumpkin Commonwealth), in cui parteciperanno coltivatori provenienti da tutta Italia; ci sarà inoltre il 25° concorso del Marengo d'oro per la zucca più grossa.