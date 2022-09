Le 5 imperdibili sagre del weekend in Brianza

Oktoberfest in Brianza

Arriva l'Oktoberfest in Brianza. A Seveso da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre torna l'appuntamento con la festa dedicata alla birra e alla cucina bavarese. L'area sarà accessibile dalle 19 per la cena e a partire dalle 21.30 sono in programma live show e musica. La festa si terrà nell'area di via Redipuglia, presso il centro polifunzionale. La manifestazione è in programma anche in caso di pioggia perchè la struttuta è al coperto.

Sagra dell'Uva

Una festa all'insegna della cultura del vino e del buon cibo. A Misinto nel weekend del 30 settembre- 1 e 2 ottobre è in programma la Sagra dell'Uva. Torna, infatti, per il secondo anno, l'appuntamento organizzato da Gam E20, associazione che cura la grande Misinto Bierfest. Teatro della manifestazione, piazza Pertini, davanti alla Chiesa parrocchiale di Misinto. Nella centralissima piazza verrà posizionato un grande tendone dove troveranno posto le tavolate e la cucina. Saranno a disposizione circa 600 posti a sedere dove poter assaggiare i piatti della tradizione lombarda tipici della stagione autunnale e invernale. A coordinare il lavoro della cucina sarà la Federazione Italiana Cuochi, garanzia della più alta qualità ed espressione in campo food. Sotto al tendone sarà possibile degustare piatti come la trippa e il brasato fino ad arrivare a polenta e zola e ai pizzoccheri. Tra le iniziative la pigiatura dell’uva con i piedi da parte dei bambini. Momento che nel 2019 aveva avuto un grandissimo successo.

Festa della Valtellina

Sapori della Valtellina in Brianza. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre a Vedano al Lambro è in programma la manifestazione Valtellina in Festa per la 26° edizione del format itinerante dedicato alla cucina valtellinese, per una tre giorni di gusto e divertimento. Nel menu bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, spezzatino e funghi, formaggi, dolci. L'appuntamento è in Largo Repubblica 3 a Vedano al Lambro: venerdì e sabato l'area sarà aperta dalle 18, domenica dalle 11. L'ingresso è libero.

Sagra della patata

Dal 29 settembre al 2 ottobre torna l'appuntamento con la diciassettesima edizione della Sagra della Patata a Lazzate. Il borgo brianzolo si trasforma in un grande ristorante per gustare specialità della tradizione e si anima con iniziative. In programma sabato 1 e domenica 2 ottobre mercatini con sapori d'autunno, esibizioni musicali e concerti.

Festa di Occhiate

Dopo due anni di assenza, ritorna quest'anno la festa di Occhiate, a Brugherio. La manifestazione, giunta alla sua 42a edizione, è in programma nel weekend da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Tre giorni di buona cucina, birra, musica e divertimento nell'area feste di via san Giovanni Bosco. "Questo spostamento di sede della festa si è reso necessario perchè la storica sede della festa, la cascina di Occhiate e il suo mulino, non è al momento disponibile in quanto in fase di ristrutturazione" spiegano dal comune di Brugherio. La sagra si terrà quindi presso l'area feste di via san Giovanni Bosco.