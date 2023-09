Porcini, patate e non solo: le sagre del weekend a Monza e dintorni

Patate, porcini... e spritz. Sagre e festival dedicati alla cucina della tradizione e non solo. Ecco gli appuntamenti enogastronomici che abbiamo selezionato per voi per questo primo weekend d'autunno in Brianza e dintorni.

Sagra della patata a Lazzate

Torna a Lazzate la sagra della patata. Appuntamento da giovedì 21 a domenica 24 settembre con la 18esima edizione della Sagra della Patata in piazza Giovanni XXIIII. Nelle giornate di sabato e doemnica saranno presenti bancarelle e stand per il mercatino dei sapori d'autunno e intrattenimento musicale con esibizioni sotto la tensostruttura allestita in piazza. Un ristorante proporrà specialità con cucina a base di patate.

Sagra dei funghi porcini

Bruschette ai porcini, pappardelle panna e porcini, risotto, lasagne porcini salsiccia e noci e porcini impanati alla milanese. E ancora funghi in tutte le salse con spezzatino e polenta. E' tornata a Senago, alle porte di Monza, la sagra dei porcini per celebrare i sapori e i profumi dell'autunno. L'appuntamento è fino a domenica 1 ottobre presso il centro sportivo comunale di Senago, in via Di Vittorio 2. La manifestazione è accessibile tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica sera e la domenica anche a pranzo.

Spritz festival a Milano

Dopo il successo della scorsa edizione, a Milano torna lo Spritz Festival, manifestazione unica per scoprire le varie tipologie di Spritz presenti, comìn musica dal vivo e ottimo cibo di accompagnamento. I partecipanti potranno vivere un'esperienza unica immergendosi in un evento unico e degustando gli spritz di tutti i tipi: dal classico Aperol al Campari, dal Cynar al più particolare Hugo. Ad accompagnare il drink, anche una proposta food: saranno presenti numerosi foodtruck con tacos e nachos, gyoza giapponesi e panini gourmet.