Pizzoccheri, gnocco fritto e carbonara: tutte le sagre del weekend in Brianza

Pizzoccheri, funghi, carbonara e gnocco fritto. Sono tanti e golosi gli appuntamenti con le feste e le sagre organizzate in Brianza nel fine settimana. Ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi.

Sagra Valtellinese

A fine agosto ogni anno in Brianza si rinnova uno degli appuntamenti più attesi: la Sagra Valtellinese che celebra i sapori d'autunno con funghi e pizzoccheri. Si parte il weekend del 27 e 28 agosto, nell'area feste di via Redipuglia, a Seveso, e si prosegue fino all'11 settembre. Nel menu pizzoccheri, tagliatelle ai funghi porcini, tagliatelle ai mirtilli e ragù di cinghiale, brasato, salamelle, polenta e cervo. Non mancheranno gli sciatt e la bresaola con una selezione di vini della zona.

Pizzoccheri e birra nel parco

Pizzoccheri e birra. A Cantù, alle porte della Brianza, ritorna la festa Birrtellina. La sagra dedicata alle due specialità è in programma nel fine settimana dal 25 al 28 agosto 2022 nel Parco del Bersagliere. Protagonista l'Accademia Del Pizzocchero di Teglio (L'Università Del Pizzocchero italiano) che impasta, cuoce e serve i pizzoccheri al momento, Butega Valtellina che prepara i taglieri di prodotti valtellinesi "Unici, non Tipici" ; i mitici "Sciatt" fatti a mano, uno per uno e la bancarella di prodotti Valtellinesi da portare a casa. Le migliori birre della Valtellina saranno selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festival. Nel menu pizzoccheri, sciatt, salumi e taglieri tipici.

Gnocco fritto in villa

Gncco fritto e tigelle protagonisti del weekend in Brianza. Da giovedì 25 a domenica 28 agosto a Varedo in Villa Bagatti è in programma la Festa dello Gnocco Fritto e delle tigelle. "Quattro giornate imperdibili di gusto e divertimento alla scoperta delle specialità gastronomiche della cucina emiliano-romagnola, tra birre artigianali, eventi e musica dal vivo, area bimbi, birre artigianali e molto molto altro - tutto in un'atmosfera magica" annunciano gli organizzatori. L'area è accessibile a ingresso gratuito e la manifestazione sarà aperta nei seguenti orari: da giovedì a sabato dalle 18.30 alla 1, domenica dalle 11.30 alle 24.

Festival della carbonara

A Giussano approda il festival della carbonara e della cucina romana. Cacio e pepe, gricia, carbonara e altre specialità in piazza. Appuntamento da venerdì 26 a domenica 28 agosto in piazza del Mercato. Saranno presenti street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e una selezione di birre. Previsti anche intrattenimenti musicali.