Le sagre del weekend a Monza e in Brianza

Non solo motori e Gran Premio. Il weekend a Monza e in Brianza riserva anche diversi appuntamenti dedicati al gusto tra storiche sagre e street food. Ecco gli eventi enogastronomici in programma tra venerdì 9 e domenica 11 settembre che abbiamo selezionato per voi.

Pizzoccheri, carbonara e pesce

A Monza, ai Boschetti Reali, nel weekend del Gran Premio approda il Festival della Carbonara. Musica, specialità della tradizione, fiera del bestiame e fuochi d’artificio: ultimo weekend per la Festa della Madonna di Campagna a Seregno per ballare, mangiare e divertirsi. Ultima chiamata anche per la Sagra Valtellinese a Seveso che è giunta al suo ultimo weekend di apertura. Nel menu pizzoccheri, tagliatelle ai funghi porcini, tagliatelle ai mirtilli e ragù di cinghiale, brasato, salamelle, polenta e cervo. Non mancheranno gli sciatt e la bresaola con una selezione di vini della zona. Torna alle porte di Monza anche la sagra del gorgonzola. Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre nel comune milanese torna l'edizione numero 22 della tradizionale manifestazione che celebra la specialità. Cucina rock, musica grassa e birra a fiumi". Presentano così gli organizzatori l'appuntamento con la Pork'n'roll, la "festa più ignorante della Brianza". Carne, birra, musica e divertimento: sabato 10 e domenica 11 settembre a Carnate torna la manifestazione in programma in piazza del Mercato, in via Galileo Galilei 9.

Specialità on the road a Burago di Molgora. Torna in Brianza l'appuntamento con lo street food village. Dal 9 all'11 settembre a Burago fa tappa la carovana degli artigiani del Gusto targati Streetfood, nei giorni del Gran Premio di Formula Uno di Monza. Specialità dolci e salate dal Belpaese e dal mondo per accontentare tutti i palati. Sagra del pesce a Concorezzo. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre torna per la sua 44esima edizione la festa dedicata alle specialità d'acqua. Appuntamento in Villa Zoja per la manifestazione organizzata dalla società Scarpun. Nell'area feste si potranno gustare piatti della tradizione e cucina a base di pesce. L'ingresso è da via Dante, via XXV Aprile e da via Libertà.