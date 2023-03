Sagra degli arancini e delle bombette

Due specialità inimitabili, autentici capolavori della cucina del sud Italia, in un'unica sagra: arancini e bombette. Goloso appuntamento in programma a Legnano nel weekend da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile: per un intero weekend i sapori di Sicilia e Puglia in tavola.

L'evento è organizzato da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Bernardino. La manifestazione è in programma presso la Contrada San Bernardino di Legnano Via Somalia,13 – Legnano (MI).



Venerdì e Sabato: 19.00 - 24.00

Domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00