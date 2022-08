Pizzoccheri e birra, sagra nel parco

Pizzoccheri e birra. A Cantù, alle porte della Brianza, ritorna la festa Birrtellina. La sagra dedicata alle due specialità è in programma nel fine settimana dal 25 al 28 agosto 2022 nel Parco del Bersagliere. Protagonista l'Accademia Del Pizzocchero di Teglio (L'Università Del Pizzocchero italiano) che impasta, cuoce e serve i pizzoccheri al momento, Butega Valtellina che prepara i taglieri di prodotti valtellinesi "Unici, non Tipici" ; i mitici "Sciatt" fatti a mano, uno per uno e la bancarella di prodotti Valtellinesi da portare a casa. Le migliori birre della Valtellina saranno selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festivals.

Nel menu pizzoccheri, sciatt, salumi e taglieri tipici. L'ingresso è gratuito: obbligatoria la prenotazione.

Giovedì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Venerdì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Sabato: 12.00 – 15.00 | 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Domenica : 12.00 – 15.00 | 19.00 – 21.30

Posti limitati e prenotazione obbligatoria! Sono attive le prenotazioni su www.paneliquido.it/birrtellina/.