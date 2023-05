Il festival della carbonara e della cacio e pepe

Indirizzo non disponibile

A Seregno, in concomitanza con il passaggio della tappa del Giro d'Italia 2023, va scena per tutto il weekend dal 18 al 21 maggio la 18° edizione del Cacio & Pepe VS Carbonara Festival.

Quattro lunghe giornate tra gusto e divertimento con il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana nella centrale Piazza Risorgimento. Tra le proposte nel menu: Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità.

La festa inizierà giovedì 18 e venerdì 19 maggio alle ore 18 mentre sabato 20 e domenica 21 maggio già dalle 11.00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito: ogni sera dalle 21 concerti ed eventi.