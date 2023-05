Dal pesce all'osso buco, tutte le sagre a Concorezzo

Festival, manifestazioni, spettacoli e sagre. L'estate di Concorezzo prende il via a fine maggio con le iniziative del cartellone Concorezzo d'Estate in Villa Zoia.

Oltre ai concerti e agli eventi torneranno anche le feste e le sagre organizzate alla tavola calda, nel parco sul retro di Villa Zoia. Dalla sagra del pesce alle feste dedicate alla birra, ai piatti calabresi e all’osso buco. La varietà e la qualità certamente non mancheranno con serate gastronomiche anche per accompagnare eventi come la Festa dello Sport del 26-27 e 28 maggio e quella del Flag Football del 3 settembre.

“Il parco di Villa Zoia – hanno spiegato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo- anche per quest’anno, si trasformerà in un teatro a cielo aperto che saprà accogliere concerti, spettacoli e attività di carattere culturale. Oltre alle proposte dell’Assessorato alla Cultura, sono in programma decine di eventi a cura delle associazioni del territorio. A loro va il nostro grazie per l’impegno e per l’alta qualità delle iniziative organizzate. Anche quest’anno, grazie alla grande collaborazione degli Alpini, avremo inoltre la possibilità di poter degustare prelibatezze gastronomiche a cura delle realtà associative del nostro territorio. L’invito che rivolgiamo a tutti i concorezzesi ma non solo, è quello di partecipare alle iniziative di “Concorezzo d’Estate”. Un modo bello e leggero per vivere con positività e all’aria aperta le serate estive nella nostra splendida città”.

Le sagre in programma

Sapori di Calabria

venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno

ASD Cannisti concorezzesi “Scarpun”

Festa della Birra

venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno

AGP associazione giovani padani Cuncuress

Festa del Büss

venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno

ASD pallavolo Concorezzo

Sapori e Territori

sabato 2 settembre

cena su prenotazione

Associazione Minerva

Sagra del Pesce

venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre

ASD cannisti concorezzesi “Scarpun”